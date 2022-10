Redmi Note 12 Pro+ avrà una fotocamera da ben 200 Megapixel

In queste ore abbiamo appreso che il nuovo Redmi Note 12 Pro+ potrebbe presentare una fotocamera principale Samsung ISOCELL HPX da ben 200 Megapixel. La serie dovrebbe comprendere tre modelli: uno base, un Pro e un Pro+.

Non di meno, quando arriveranno? Abbiamo letto del loro debutto per il 27 ottobre in Cina. La serie è prossima al rilascio ufficiale e sarà disponibile – in prima istanza – sui rivenditori cinesi come JD.com e non solo. Altri siti invece, hanno suggerito la presenza di quattro dispositivi, mentre una fuga di notizie proveniente da Panda is Bald suggerisce il debutto di soli tre modelli. Ad ogni modo, oggi scopriamo che il Pro+ potrebbe avere una main camera da 200 Megapixel.

Redmi Note 12 Pro+: quello che c’è da sapere

Il sub brand di Xiaomi ha confermato che il Note 12 Pro+ sarà il primo device al mondo a godere dell’innovativo Samsung ISOCELL HPX da 200 Megapixel svelato di recente. Si tratta di un sensore da 1/1,4 pollici; non mancherà il supporto per l’OIS ma non conosciamo nulla sulle lenti ausiliarie del telefono in questione.

Ad ogni modo, la compagnia deve ancora confermare quali saranno le funzionalità del Note 12 Pro+. Si dice che il telefono supporterà la ricarica da 120W o da 210W; c’è un po’ di confusione al momento. Non di meno, dovremmo assistere alla presenza di un pannello AMOLED curvo. Come detto, ci sarà la camera principale da 200 Megapixel, mentre il 12 Pro avrà una main camera da 50 Mpx con OIS. Tutti i modelli della gamma (fatta eccezione per il basico) godranno del chip Dimensity 810 di MediaTek.

