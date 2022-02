Redmi K50: scoperto il processore di bordo, è un top di gamma

La serie Redmi K50 sarà dotata del potentissimo processore MediaTek Dimensity 9000. Stiamo parlando della soluzione di punta del colosso taiwanese che, stando ai benchmark emersi in rete, è stata in grado di superare in prestazioni anche la controparte Qualcomm.

Redmi K50 con processore MediaTek Dimensity 9000

Redmi, il sub-brand di Xiaomi, dovrebbe lanciare i nuovi modelli della serie K50 a marzo. Proprio poche ore fa, i modelli vanilla e Pro sono recentemente trapelati in render che ne rivelavano il design. Ieri sera, il direttore generale del marchio ha anche accennato al chipset che alimenta uno di questi telefoni.

Ieri invece, un giornalista ha chiesto informazioni sulla disponibilità dello smartphone Redmi con tecnologia MediaTek Dimensity 9000 nella sezione commenti di un post del GM di Redmi Lu Weibing su Weibo. Per questo, il dirigente del marchio ha confermato che la serie Redmi K50 vanterà il suddetto chip.

Per chi non lo sapesse, il processore Dimensity 9000 farà il suo debutto sul nuovo OPPO Find X5 più tardi oggi. Anche la compagnia lo ha indirettamente suggerito.

Inoltre, il tipster Digital Chat Station ha svelato alcune caratteristiche chiave della prossima serie K50 con chip Dimensity 9000. Dice che questo telefono arriverà con supporto per la ricarica rapida da 120 W, motore di vibrazione sull'asse x, speaker stereo sintonizzati da JBL e un buon display.

Seguendo i render condivisi da @OnLeaks, K50 e K50 Pro sembrano somigliare molto ai telefoni di casa Vivo. Disporranno di un'isola della telecamera rettangolare con i sensori disposti in forma rettangolare. I profili sono squadrati e il pannello invece è flat.

Non vediamo l'ora di saperne di più sulla serie di flagship killer in questione. Fateci sapere le vostre aspettative sui dispositivi. Da noi non sappiamo quando arriveranno e quali caratteristiche introdurranno. Presumibilmente, giungeranno sul mercato con il brand POCO, proprio come abbiamo visto lo scorso anno con i modelli del 2021.