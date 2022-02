Redmi K50: dopo il Pro, anche il modello standard si mostra online

I rendering trapelati del Redmi K50 rivelano il design, la configurazione a tripla fotocamera e altri interessanti dettagli del futuro flagship killer.

Redmi K50 standard: ecco come sarà

La scorsa settimana, il sub brand di Xiaomi ha lanciato il suo primo dispositivo della serie K50 soprannominato Redmi K50G (aka K50 Gaming Edition). I restanti modelli della gamma come K50, K50 Pro e K50 Pro+ dovrebbero essere lanciati il ​​prossimo mese.

Ora, Bestopedia in collaborazione con il famoso tipster OnLeaks ha rivelato i rendering dell'iterazione standard, dandoci i primi sguardi al suo dispositivo.

Dal punto di vista del design, il telefono sembra essere abbastanza simile al K50 Pro, i cui rendering di design sono stati recentemente trapelati da @OnLeaks (Steve Hemmerstoffer). I disegni 3D rivelano che lo smartphone ospita una configurazione a tripla camera sul retro.

L'allineamento della lente posteriore sembra essere ispirato dai dispositivi Vivo e iQOO che hanno utilizzato il design triangolare dell'isola della fotocamera nei loro device precedenti.

Il modulo posteriore sembra in qualche modo simile a quello che abbiamo visto con il CIVI. Oltre all'urto della fotocamera bicolore, lo smartphone ha un pannello posteriore dall'aspetto uniforme. Sulla parte anteriore, ha un display piatto da 6,6 pollici con bordi minimi e un mento evidente. La snapper frontale è posizionata in un foro centrale allineato. Secondo il tipster, lo smartphone misura 163,30 x 76,0 x 8,1 mm (10,4 mm compreso il rilievo della fotocamera posteriore).

Nella parte inferiore, il K50 avrà una porta USB di tipo C, una griglia dell'altoparlante e un microfono principale. Lo smartphone non sembra avere un jack per cuffie da 3,5 mm. Il bilanciere del volume e il pulsante di accensione risiedono sul lato destro. Il lato sinistro è mostrato nudo nei render, tuttavia, pensiamo che possa avere lo slot per la scheda SIM. La parte superiore del telefono avrà una griglia dell'altoparlante e un blaster IR.

Finora, le voci suggeriscono che il Redmi K50 verrà fornito con un display OLED da 6,6 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Le specifiche della fotocamera del K50 sono ancora segrete. Di certo sarà alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 870 e dovrebbe avere una batteria da 4500-4700 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W. Il Redmi K50 funzionerà su Android 12 OS e avrà MIUI 13 in cima. Dovrebbe costare circa 1.999 CNY (~ $ 315).