Sei alla ricerca di uno smartphone economico? Con Xiaomi Redmi 9T spendi poco e non rimani deluso. Disponibile su eBay lo paghi solamente 177,00€ grazie alle favolose offerte dei Mi Days. Inserisci il codice “MIDAYSAGO21” e il gioco è fatto. Non perdere questa occasione.

Xiaomi Redmi 9T: acquista subito questo smartphone perfetto

Semplice ma elegante sono gli aggettivi che descrivono meglio Xiaomi Redmi 9T. Disponibile in tre colorazioni, se inserisci il codice esclusivo ti porti a casa un gioiellino di smartphone. Infatti per il prezzo che paghi è un vero affare, ma soprattutto ti regala un'autonomia da pazzi.

Hai a disposizione un display ampissimo da 6,53 pollici in Full HD+ su cui guardi contenuti e ti godi lo streaming come se fossi al cinema. L'elevata risoluzione accompagnata dalla varie tecnologie utilizzate da Xiaomi lo rendono un pannello pressoché perfetto per un utilizzo quotidiano.

Il processore Qualcomm è una garanzia che viene affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di Archiviazione per poter fare davvero tutto ciò che vuoi.

Ma ancora più interessante è la batteria che è davvero esagerata: parliamo di 6000mAh che ricarichi attraverso la carica rapida da 18W per essere sempre sul pezzo. Power bank e simili? Assolutamente no, grazie!

Non manca una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e una fotocamera frontale per selfie a regola d'arte.

Acquista subito il magnifico Xiaomi Redmi 9T su eBay a soli 177,00€. Inserisci il codice “MIDAYSAGO21” in fase di pagamento per avere lo sconto, ma non tardarti troppo, l'offerta è a tempo limitato. Inoltre lo ricevi gratuitamente a casa tua.

Smartphone