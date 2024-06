Recensione Huawei Pura 70 Ultra: fotocamera top e batteria super senza Google

Pura 70 Ultra è il nuovo top di gamma di Huawei e rappresenta un importante passo avanti per il marchio cinese. Questo smartphone è dotato di un hardware molto interessante, con un display OLED da 6.8 pollici, processore Kirin 9010, uno storage di ben 1TB (anche se la versione acquistabile attualmente è da 512 GB) ma soprattutto si avvale di un comparto fotografico veramente potente e unico nel panorama dei top di gamma, rendendolo una delle scelte migliori per chi punta a realizzare scatti di alto livello in mobilità.

Display e Camera

Il display OLED del Pura 70 Ultra è uno dei punti forti di questo dispositivo. Con una risoluzione di 1260 x 2844 pixel e un refresh rate di 120Hz, offre una visualizzazione molto vivida e precisa. La luminosità massima di 2.500 nits garantisce una buona visibilità anche in condizioni di luce forte.

La configurazione di camera è anch’essa molto interessante, con un sensore principale da 50 megapixel, un sensore ultra wide da 40 megapixel e un sensore telemacro da 50 megapixel. Questo ensemble di ottiche, chiamato Xmage, è supportato da un algoritmo di computational photography che garantisce immagini di alta qualità in ogni condizione di luce. Il risultato è che il Pura 70 Ultra scatta immagini semplicemente eccellenti, con una versatilità di inquadratura e contrasti derivanti sia dall’ottima gestione della gamma dinamica, sia dall’otturatore ad apertura variabile.

I sensori delle fotocamere del Huawei Pura 70 Ultra sono stati progettati per offrire prestazioni eccezionali in diverse situazioni. Ecco un riassunto dei sensori utilizzati:

Fotocamera principale

Sensore da 1 pollice : la fotocamera principale utilizza un sensore da 1 pollice con ottica retrattile , che è un’innovazione significativa nel settore. Il sistema retrattile nell’obiettivo della fotocamera principale le permette di emergere quando è in uso. La lente telescopica, che ruota grazie a una struttura motorizzata sofisticata, è stata sottoposta a rigorosi test da Huawei, superando 300.000 cicli di apertura e chiusura. Il sensore da 1 pollice è in grado di catturare più luce rispetto ai sensori tradizionali, garantendo immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

: la fotocamera principale utilizza , che è un’innovazione significativa nel settore. Il sistema retrattile nell’obiettivo della fotocamera principale le permette di emergere quando è in uso. La lente telescopica, che ruota grazie a una struttura motorizzata sofisticata, è stata sottoposta a rigorosi test da Huawei, superando 300.000 cicli di apertura e chiusura. Il sensore da 1 pollice è in grado di catturare più luce rispetto ai sensori tradizionali, garantendo immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Apertura focale variabile : L’apertura focale della fotocamera principale varia tra F1.6 e F4.0, permettendo di adattarsi a diverse situazioni e di ottenere risultati ottimali in termini di profondità di campo e luminosità.

: L’apertura focale della fotocamera principale varia tra F1.6 e F4.0, permettendo di adattarsi a diverse situazioni e di ottenere risultati ottimali in termini di profondità di campo e luminosità. Ottica stabilizzata otticamente: La fotocamera principale utilizza un sistema di stabilizzazione ottica che aiuta a ridurre il movimento e a garantire immagini più nitide, specialmente in condizioni di ripresa a bassa velocità.

Fotocamera ultra-grandangolare

Sensore da 40 MP: La fotocamera ultra-grandangolare utilizza un sensore da 40 MP, che è in grado di catturare immagini ampie e dettagliate, specialmente in situazioni che richiedono una visuale più ampia.

Fotocamera selfie

Sensore da 13 MP: La fotocamera selfie utilizza un sensore da 13 MP, che è in grado di catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di bassa illuminazione.

Questi sensori combinati con l’engine di computational photography di Huawei, come l’Advanced Rotatory Transmission System e l’XD Fusion Pro Engine, garantiscono prestazioni eccezionali in diverse situazioni, dalla ripresa di oggetti in movimento a quella di immagini in condizioni di scarsa illuminazione.

Immagini

Prestazioni

Il processore Kirin 9010, a 7 nm, è stato criticato in alcune review per le prestazioni modeste rispetto ai concorrenti. I risultati di Geekbench 6 hanno mostrato punteggi di 1.446 in single-core e 4.524 in multi-core, che non sono all’altezza delle offerte rivali. Tuttavia nelle nostre prove Pura 70 Ultra si è rivelato sempre fluido, veloce e molto reattivo nel multitasking, a nostro avviso si tratta di un buon processore, capace assolutamente di tener testa alla concorrenza più blasonata nell’utilizzo quotidiano. Ottima nelle nostre prove anche la durata della batteria che al di là della sua capacità di 5,200mAh, si è dimostrata duratura grazie soprattutto al software che equipaggia lo smartphone.

Design e Confezione

Il design del Pura 70 Ultra è molto curato, con una back cover in simil pelle morbida e piacevole al tatto. Il peso di 226 grammi e le dimensioni di 162.6 x 75.1 x 8.4 millimetri lo rendono comodo da usare e portare. La confezione include lo smartphone, il cavo da USB-A a USB-C, l’alimentatore da 100W con doppia uscita USB-A/USB-C e una cover in simil pelle.

Il design del Huawei Pura 70 Ultra si differenzia dai modelli precedenti in vari aspetti:

Forward Symbol Design : Il Pura 70 Ultra presenta un design chiamato Forward Symbol Design , caratterizzato da linee geometriche moderne ed eleganti. Questo stile riflette un’estetica inedita che si allinea al concetto di FashionForward , diventando il leitmotiv della produzione di HUAWEI per l’anno in corso.

: Il Pura 70 Ultra presenta un design chiamato , caratterizzato da linee geometriche moderne ed eleganti. Questo stile riflette un’estetica inedita che si allinea al concetto di , diventando il leitmotiv della produzione di HUAWEI per l’anno in corso. Struttura retrattile : La fotocamera principale del Pura 70 Ultra è la prima nel settore ad incorporare una struttura retrattile. Questa, grazie all’Advanced Rotatory Transmission System, si estende automaticamente durante le riprese, permettendo di alloggiare un sensore da 1 pollice e un’apertura F1.6 in soli 8,4 mm di spessore. Questa innovazione consente anche di supportare il Sensor Shift OIS da 1 pollice, migliorando la stabilizzazione dell’immagine del 67%.

: La fotocamera principale del Pura 70 Ultra è la prima nel settore ad incorporare una struttura retrattile. Questa, grazie all’Advanced Rotatory Transmission System, si estende automaticamente durante le riprese, permettendo di alloggiare un sensore da 1 pollice e un’apertura F1.6 in soli 8,4 mm di spessore. Questa innovazione consente anche di supportare il Sensor Shift OIS da 1 pollice, migliorando la stabilizzazione dell’immagine del 67%. Design più curato: Il Pura 70 Ultra presenta un design più curato rispetto ai modelli precedenti, con una back cover in simil pelle morbida e piacevole al tatto, e un peso di 226 grammi e dimensioni di 162.6 x 75.1 x 8.4 millimetri

Questi elementi combinati rendono il Pura 70 Ultra un prodotto con un design unico e innovativo che si distingue dai modelli precedenti.

Software

Come è noto Huawei non può più utilizzare i servizi Google sui propri smartphone, non fa eccezione questo Pura 70 Ultra. Tuttavia ormai gli escamotage per usare tutto l’ecosistema Google sono veramente alla portata di tutti. L’accoppiata Aurora store e microG ad esempio consente di avere un app store che replica Google Play e un sottosistema (microG) che replica i servizi Google consentendo il funzionamento di app come Gmail, Google Maps e in generale di tutte le app principali di Google. In alternativa c’è un altro metodo, altrettanto efficace, che richiede l’installazione da Huawei App Gallery di un emulatore di Android chiamato Gbox che sostanzialmente rende assolutamente semplice e immediato per le app Google il funzionamento su EMUI 14.2, la versione rimaneggiata di Android 12 che equipaggia Pura 70 Ultra.

Conclusione

Il Huawei Pura 70 Ultra è un top di gamma che offre prestazioni fotografiche eccezionali grazie alla sua configurazione di camera e all’engine di computational photography. Buone anche le prestazioni della batteria che, soprattutto se non si installano i servizi Google, ha una durata davvero molto buona, ma anche con i servizi di Google installati ha ottime performance.

Se si è in cerca di un top camer phone, con un design curato, il Pura 70 Ultra potrebbe essere un’opzione interessante, tuttavia la mancanza dei servizi di Google out of the box potrebbe dissuadere l’utente meno smaliziato all’acquisto e anche la mancanza del 5G pesa tanto (anche se non dipende da Huawei ma dalle limitazioni a cui deve sottostare per decisioni politiche), soprattutto se pensiamo che questo è un top di gamma. La vera nota dolente però è a nostro avviso il prezzo: ben 1499€ nella versione 16GB+512 di storage, che diventano 1400€ grazie ad uno sconto di 99€ includendo Watch GT 3 in omaggio, valido fino al 30 giugno.

Huawei Pura 70 Ultra: Pro

Eccellente schermo OLED da 1 miliardo di colori e molto luminoso

Buona durata della batteria, ricarica rapida cablata, wireless e inversa.

Qualità fotografica al top.

Ricca dotazione nella confezione.

Huawei Pura 70 Ultra: Contro

Nessun servizio Google.

Nessun 5G.

Prezzo veramente alto.