iPad 10 al prezzo più basso di sempre su Amazon: è un VERO AFFARE (anche in 5 rate)

Con iPad 10 è possibile acquistare il miglior tablet della fascia media. Ogni occasione, quindi, è buona per sfruttare un acquisto a prezzo scontato. Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 399 euro, con possibilità di pagare in 5 rate mensili, senza interessi, e di scegliere tra diverse colorazioni. L’offerta porta il tablet al minimo storico su Amazon. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10: al minimo storico su Amazon è un best buy

Con iPad 10 si va sul sicuro e si può utilizzare uno dei migliori tablet sul mercato con un prezzo sempre più contenuto. Tra le specifiche troviamo un display Liquid Retina da 10,9 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic. C’è poi una fotocamera posteriore da 12 Megapixel oltre a una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iPad OS, sempre aggiornato all’ultima versione da parte di Apple. La versione in offerta ha 64 GB.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 64 GB Wi-Fi al prezzo scontato di 399 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il tablet su Amazon. Da notare anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito.

L’offerta è valida per diverse colorazioni di iPad. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto potrebbe termianre a breve. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un nuovo iPad: il rapporto qualità/prezzo ottenibile grazie a quest’offerta diventa davvero elevato.