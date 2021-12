La crescita di Realme è senza freni: batterà Xiaomi?

Realme ha quasi battuto Xiaomi in India nell'ottobre 2021: questo è quanto dichiarato da una recente osservazione dell'ente Counterpoint.

Come fa Realme ad essere il più rapido brand di tecnologia in crescita?

Il marchio tecnologico cinese Realme ha stabilito nuovi record sin dal suo inizio. Attualmente è il marchio di smartphone in più rapida crescita con 100 milioni di unità vendute in soli 37 mesi. Secondo un nuovo rapporto, la società ha recentemente assunto il ruolo di secondo più grande marchio di smartphone in India.

Counterpoint Research afferma che la società è stata la seconda azienda di telefonia più grande in India nel mese di ottobre 2021. Le spedizioni hanno rappresentato il 18% della quota di mercato.

L'unica azienda davanti è stata Xiaomi, che comprende marchi come Redmi e POCO, con una quota del 20%. Poiché le spedizioni di POCO si sono attestate solo al 2,7%, la maggior parte del numero dovrebbe provenire dal marchio Redmi. Quindi, se poniamo Realme contro Redmi, il primo avrebbe dovuto essere il più grande dei due a ottobre.

Inoltre, la società di ricerca afferma che il sub brand di OPPO era il più grande marchio di smartphone su Flipkart con una quota di mercato del 52% nello stesso periodo. Ciò non sorprende poiché i principali canali online ufficiali del marchio sono Flipkart e il proprio sito Web. Considerando che, nel mercato globale degli smartphone online, l'OEM cinese ha una quota di mercato del 27%.

Parlando dei restanti primi 5 marchi durante il suddetto periodo, Samsung, Vivo e OPPO sono arrivati ​​rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto con una quota di mercato del 16%, 13% e 10% individualmente.

Al raggiungimento di un nuovo traguardo, Madhav Sheth, Presidente di realme International Business Group, ha rilasciato una dichiarazione secondo cui il suo marchio mira a raggiungere il n. 1 posizione in India nel 2022.