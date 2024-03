realme Note 50: sconto da RECORD su Amazon, tuo a soli 93€

Oggi Amazon ha lanciato uno sconto molto interessante sullo smartphone realme Note 50 che ha portato il prezzo a soli 99 euro: andato a ruba velocemente, per fortuna venditore terzo ha deciso di fare ancora meglio e lo puoi acquistare, senza costi aggiuntivi di consegna, a soli 93,45 euro. Non sappiamo per quanto durerà, ma ti consigliamo di sbrigarti per cogliere l’affare.

realme Note 50 in offerta: la scheda tecnica

Venduto solitamente a 119,99 euro, realme Note 50 è un ottimo smartphone low cost dotato di un ampio display da 6,74 pollici con refresh rate da 90Hz, che esalta una fotocamera principale con intelligenza artificale da 13 megapixel capace di catturare scatti straordinari.

Gli 8GB di RAM dinamica, di cui 4GB integrati e 4GB extra grazie alla tecnologia DRE, ti permettono di avere prestazioni veloci e fluide, consentendo di utilizzare contemporaneamente diverse app senza comprometterle.

Il design elegante e sottile, grazie ad uno spessore di soli 7,99mm e una forma angolare decisamente unica, conferisce al telefono un aspetto unico e moderno, ispirato alle sfumature del cielo. Di una bellezza quasi sorprendente.

E al suo interno si nasconde una potente batteria da 5000mAh che ti permette di usare lo smartphone tutto il giorno e anche oltre. Una scelta ideale insomma per te che cercavi un nuovo smartphone economico senza rinunciare però al design e alle prestazioni: acquistalo adesso a soli 93,45 euro.