Realme Narzo 50A Prime è quasi pronto al lancio: i dettagli

Realme, dopo aver lanciato il nuovo smartphone Realme 9i e la lista completa di tutti gli smartphone che verranno aggiornati ad Android 12 con la Realme UI 3.0, torna a far parlare di sé in quanto un noto leaker ha svelato che ben presto il modello Realme Narzo 50A Prime sarà pronto al lancio. Infatti, secondo le informazioni condivise dal noto leaker Mukul Sharma, ci sono importanti indicazioni che il colosso cinese starebbe ultimando gli ultimi dettagli per presentare il nuovo medio gamma.

Realme Narzo 50A Prime si affaccia online

Nel corso delle scorse ore, secondo quanto riferito dal leaker, lo smartphone della compagnia sarebbe stato scovato all'interno del sito indiano dell'azienda con il codice prodotto RMX3516. Le informazioni sul device sono al momento piuttosto limitate, ma in molti sono convinti che lo smartphone potrebbe mostrare molte similitudini con il modello Realme Narzo 50A presentato dall'azienda durante il mese di settembre.

Ad oggi, infatti, è probabile che il device possa montare un pannello da 6.5 pollici con fotocamera punch hole frontale, una fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 50 MP, un processore MediaTek di fascia media affiancato da 4/6 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno, una batteria da 6000 mAh e Android 11 con la Realme UI 2.0.