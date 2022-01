Realme GT2 Pro è a un passo dal lancio global

Il lancio ufficiale di Realme GT2 series in Cina ha portato alle stelle l'hype degli utenti europei verso il brand cinese che, per bocca del CEO, ha confermato che sarebbe arrivata molto presto anche nel Vecchio Continente: il passaggio tramite Google Play Console svela che Realme GT2 Pro è ormai a un passo dal lancio anche in Europa. Nelle ultime settimane la versione global di Realme GT2 Pro si è fatta notare in numerosi enti di certificazione (e non solo), ma il passaggio attraverso la Play Console era il tassello mancante che prelude al lancio del device in Europa.

Realme GT2 Pro passa da Google Play Console: è ormai a un passo dal lancio in UE

Realme GT2 Pro è munito di un pannello AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Quad HD+, supporta la tecnologia LTPO 2.0 e una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz. Sotto la scocca è presente il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1.

La fotocamera tripla posteriore conta un sensore principale da 50 MP con supporto OIS, un sensore ultra grandangolare da 50 MP con angolo di visuale di 150° e un sensore macro da 2 MP; frontalmente, invece, la fotocamera selfie integra un sensore da 32 MP. Per quanto riguarda la batteria, infine, Realme GT2 Pro monta un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W.