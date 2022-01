Realme GT 2 Pro si prepara al salto in Europa con altri device

Con più di 60 milioni di smartphone venduti nel 2021, Realme si prepara a una seconda fase di espansione nei mercati esteri confermando l'arrivo del modello GT 2 Pro anche in Europa. Infatti, dopo aver annunciato il notebook Realme Book Enhanced Edition e l'incredibile smartphone Realme GT 2 Pro in Cina, il brand è finalmente pronto a conquistare anche il Vecchio Continente con i suoi prodotti di alto livello.

Realme GT 2 Pro è pronto al lancio in Europa

Madhav Sheth, vice presidente di Realme, ha confermato che “Ci sarà presto un lancio globale della serie GT 2 e sarà disponibile anche in Europa“, accontentando quindi i milioni di potenziali nuovi utenti Realme che non vedono l'ora di mettere le mani sulla nuova serie Realme GT 2. Cosa possiamo aspettarci dal brand oltre agli smartphone? Sheth ha confermato che i tablet e i notebook rappresentano due delle cinque categorie di prodotti su cui il brand si sta concentrando (oltre agli smartphone, wearable, IoT e audio): “Credo che sì, vedrete sicuramente l'arrivo di nuovi tablet in varie fasce di prezzo; allo stesso tempo, saranno presentati anche nuovi notebook“.

Purtroppo Sheth non ha ancora indicato una timeline di lancio certa per quanto riguarda l'arrivo dei prodotti Realme all'interno del mercato europeo, ma è solo questione di tempo prima che anche noi avremo l'opportunità di mettere le mani sopra i migliori prodotti realizzati dal colosso cinese.