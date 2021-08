Il prezzo del Realme GT Master Edition per il mercato europeo è trapelato online in queste ore, a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale.

Realme GT Master Edition: prezzi convenienti, tutto sommato

Il produttore cinese di telefoni Realme ha rilasciato la GT Master Edition nel suo paese d'origine alla fine di luglio. Gli smartphone facenti parte di questa gamma stanno ora per arrivare nei mercati internazionali. Per esempio abbiamo una data di presentazione per l'India, ma per l'Europa ancora nada de nada. Ad ogni modo, adesso possiamo conoscere il cartellino di vendita per quest'ultima regione grazie a un nuovo leak.

Il tipster Sudhanshu Ambhore ha collaborato con 91Mobiles per comunicare al mondo il prezzo della line-up GT Master Edition in Europa. Secondo il leakster, il telefono sarà venduto al dettaglio a circa € 349 e € 399 rispettivamente per le varianti da 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB. Sarà disponibile in tre colorazioni: nero, grigio e bianco.

Per chi non lo sapesse, la gamma GT Master Edition è diversa dalla serie GT e GT Neo sia in termini di design che per le caratteristiche. Le uniche cose comuni tra questi telefoni sono il display e la configurazione della fotocamera.

Il dispositivo è dotato di un display Super AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una tripla fotocamera da 64 MP (wide) + 8 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro). Vine alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 778G e ha una fotocamera selfie da 32 MP.

Altre caratteristiche includono modem 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GNSS, NFC, porta USB di tipo C, realme UI 2.0 basata su Android 11 e una batteria da 4.300 mAh con supporto per la ricarica SuperDart da 65 W.

OPPO

Smartphone