Realme GT 2 Pro si aggiorna con una importante novità

La serie Realme GT 2 è una delle più interessanti e attesa sul mercato, e in queste ore il colosso cinese ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento (il primo in assoluto) per Realme GT 2 Pro che introduce il supporto al refresh adattivo per il display – merito della presenza della tecnologia LTPO 2.0. Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete, apprendiamo che l'azienda ha introdotto l'aggiornamento al firmware A.14 con il refresh adattivo per un gran numero di applicazioni di contenuti video in streaming.

Il primo aggiornamento per Realme GT 2 Pro introduce il supporto al refresh adattivo

Gli utenti muniti del device, inoltre, possono controllare in tempo reale il valore del refresh rate su schermo attivando l'apposita funzione tramite il pannello delle Opzioni sviluppatore all'interno delle Impostazioni generali del telefono. Realme GT 2 Pro monta un display AMOLED da 6.6 pollici a risoluzione WQHD+ da 3216 x 1440 pixel con tecnologia LTPO 2.0 e refresh rate dinamico fino a 120 Hz.

Come sappiamo la compagnia ha assicurato che ben presto la serie Realme GT 2 verrà presentata anche per il mercato europeo; non è chiaro se i device arriveranno con il nuovo firmware preinstallato o se invece il supporto al refresh adattivo verrà abilitato in seguito con un apposito aggiornamento firmware.