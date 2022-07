Realme GT 2 Master Explorer Edition, bello e potente: ecco il design

A distanza di pochi giorni dalle ultime indiscrezioni circa la scheda tecnica di Realme GT 2 Master Explorer Edition e la data ufficiale di presentazione, in queste ore abbiamo la possibilità di ammirare il design del nuovo e potentissimo smartphone di fascia di alta di Realme grazie a un leak che ce ne svela il retro.

Dalle immagini sottostanti possiamo notare un elemento che i rumori dei giorni scorsi avevano più volte portato all’attenzione: Realme GT 2 Master Explorer Edition avrà un design in tutto e per tutto ispirato a quello di Realme GT Neo 3, almeno per quanto riguarda il retro.

Realme GT 2 Master Explorer Edition si mostra in un leak con un design mozzafiato

Ricordiamo che il nuovo smartphone di Realme sarà uno dei primi al mondo a montare il potentissimo processore mobile di fascia premium Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di spazio interno UFS 3.1. Le immagini mostrano chiaramente un modulo triplo posteriore con il sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con supporto OIS, mentre frontalmente si ritiene sarà presente una fotocamera punch hole da 16 o 32 MP.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche scovate tramite i recenti passaggi sul TENAA, il nuovo device di Realme monterà un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 100W su cavo e Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore tripla con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore macro da 2 MP;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

