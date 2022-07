Realme GT 2 Explorer Master Edition, il potentissimo device è vicino

Sono ormai diversi giorni che si parla di Realme GT 2 Explorer Master Edition, il nuovo e potentissimo smartphone del colosso cinese munito del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che sarà ufficialmente svelato il prossimo 12 luglio.

Quest’oggi possiamo darvi la notizia ufficiale a seguito di un post condiviso dalla compagnia tramite il profilo Weibo, indicando quindi che tra una settimana esatta avremo finalmente modo di conoscere in dettaglio tutte le caratteristiche del device.

Realme GT 2 Explorer Master Edition sarà ufficialmente presentato il 12 luglio

In realtà già adesso sappiamo molto del nuovo device del colosso cinese per merito di un perfetto mix di leak, teaser e del passaggio sul sito del TENAA. È ormai praticamente certo che il nuovo top di gamma di Realme arriverà con un design del tutto ispirato a quello di Realme GT Neo 3 e con una scheda tecnica che ruota attorno a componenti di primissimo livello.

Frontalmente sarà presente un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, copertura del 100% della gamma DCI-P3 e con il sensore di impronte integrato. Sotto la scocca, come avevamo accennato in apertura, troverà posto il potente processore Qualcomm di ultima generazione con RAM di tipo LPDDR5 e spazio interno di tipo UFS 3.1, mentre per quanto riguarda la batteria si parla di un modulo da 5000 mAh con ricarica rapida da 100W.

Il modulo fotografico triplo dovrebbe montare un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, mentre frontalmente si parla invece di un sensore da 16 MP. In attesa di scoprire ulteriori novità sul device, vi segnaliamo l’ottima offerta di Amazon per il validissimo Realme GT 2.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore tripla con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore macro da 2 MP;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

