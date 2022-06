Realme GT 2 Master Explorer Edition è vicino: allacciate le cinture

Da ormai qualche giorno non si parla d’altro che di Realme GT 2 Master Explorer Edition, l’atteso top di gamma del colosso cinese che solo in queste ore scopriamo sarà presentato ufficialmente in Cina il prossimo 7 luglio.

Il presidente della sezione cinese di Realme, infatti, ha ufficialmente confermato che il top di gamma sarà svelato in tutta la sua gloria giovedì prossimo 7 luglio, evidentemente con una scheda tecnica che in tutta probabilità sarà una semplice conferma di quella di cui abbiamo già discusso nei giorni scorsi.

Realme GT 2 Master Explorer Edition sarà ufficialmente presentato il 7 luglio: allacciate le cinture

Realme GT 2 Master Explorer Edition sarà uno dei primissimi smartphone al mondo a montare il nuovo processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, come del resto ha confermato la compagnia stessa nei giorni scorsi, ma non è ancora chiaro a quanto ammonterà il prezzo di vendita del device.

In tutta probabilità il device ruoterà attorno a un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh da 120 Hz, supporterà 8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1 e sul retro sarà presente un modulo triplo così costituito: un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore macro da 2 MP.

Atteso con Android 12 e la personalizzazione Realme UI 3.0 a bordo, è probabile che sarà presente anche una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W su cavo. Infine, restando in tema di smartphone Realme di alto livello, vi segnaliamo che lo strepitoso Realme GT 2 è in offerta su Amazon al prezzo più basso mai raggiunto finora.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore tripla con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore macro da 2 MP;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

