Realme GT 2 Explorer Master avrà la ricarica più potente al mondo?

Da ormai qualche settimana, più o meno a seguito dalla presentazione dei nuovi processori Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ e Snapdragon 7 Gen 1, si parla sempre più spesso di Realme GT 2 Explorer Master e proprio in queste ore il sempre affidabile leaker Digital Chat Station ha svelato che il nuovo top di gamma di Realme arriverà sul mercato in due varianti e con una ricarica rapida strepitosa.

Infatti, prendendo per buone le informazioni pubblicate da Digital Chat Station su Weibo, scopriamo che il nuovo top di gamma di Realme arriverà in due varianti: una con una batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150W, e una con una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W.

Realme GT 2 Explorer Master monterà una batteria con ricarica rapida da 150W?

Realme dispone già di un device che supporta una ricarica rapida di questa portata, Realme GT Neo 3, ma si tratterebbe della prima volta per uno smartphone di fascia alta. La serie Realme GT 2, talaltro in sconto su Amazon, si spinge fino a un massimo di 65W. Portare questo valore fino a 150W offrirebbe alla compagnia un vantaggio strategico non di poco conto nel mondo mobile, soprattutto se si considera che attualmente non sono molti i device che dispongono di questa funzionalità.

Nei giorni scorsi un device possibilmente con queste caratteristiche è stato “pizzicato” su Geekbench con a bordo un hardware da paura, segno che da qualche parte, nei laboratori Realme, è in fase di test uno smartphone potentissimo.

