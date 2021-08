Finalmente possiamo dare un'occhiata al nuovo smartphone top di gamma del sub brand di OPPO, il Realme Flash, e al primo caricatore wireless magnetico per Android, il MagDart.

Realme MagDart e Flash: che coppia!

Il produttore cinese di smartphone Realme ha programmato un evento dal nome “Realme Magnetic Innovation Event” per il 3 agosto. Il marchio ha confermato che svelerà MagDart, una soluzione di ricarica wireless magnetica per un'ampia varietà di prodotti durante questa conferenza. In vista di ciò, negli ultimi giorni abbiamo appreso di più su questa tecnologia. Un nuovo video ora mostra questa tecnologia di ricarica in azione.

MagDart è apparso per la prima volta in un deposito di un marchio all'inizio del mese scorso. Pochi giorni dopo, abbiamo dato un'occhiata esclusiva ai rendering dei caricatori magnetici del sub brand di OPPO. Non di meno, abbiamo poututo saggiare le specifiche tecniche del primo telefono Android con ricarica wireless magnetica al mondo: il Realme Flash.

Dal video pubblicato su YouTube si nota il device che si ricarica tramite il caricatore MagDart a forma di cubo, che è molto più grande del disco MagSafe di Apple. La dimensione del caricabatterie è così generosa per un motivo ben specifico. Questo sembra essere in grado di erogare una potenza di 50 W, anhe se fornisce solo 35 W di potenza al telefono stesso.

Nel video, lo smartphone impiega circa 3 minuti per caricarsi dal 18% al 26%. Quindi, dovrebbe caricarsi completamente in meno di un'ora.

Secondo i rapporti precedenti, i caricabatterie MagDart saranno disponibili in diverse forme e dimensioni. Si dice anche che siano compatibili con altri prodotti come laptop, tablet e altri.

Mancano solo poche ore al realme Magnetic Innovation Event. Pertanto, ci aspettiamo di imparare tutto su questa tecnologia molto presto. Vi terremo aggiornati.

