Un nuovo poster del Realme Flash mostra che lo smartphone avrà un design a forma di anello, al centro della parte posteriore.

Realme Flash: ecco come sarà

Secondo un rumor di poche ore fa, il Realme Flash sarà il primo flagship Android ad avere le funzioni di ricarica magnetica e wireless. Inoltre, un poster appena emerso in Rete mostra lo smartphone con un design a forma di anello sul retro.

Le indiscrezioni pervenute sino ad ora raccontano che il sistema magnetico supporterà la ricarica da 15 W, mentre del caricabatterie wireless MagDart non siamo ancora in grado di dirvi quale sarà la sua capacità di ricarica. Ciò che sappiamo, tuttavia, è che la tecnologia sarà dotata di una ventola integrata per garantire un'efficace velocità di ricarica. Aggiungiamo che, secondo un celebre tipster indiano, la soluzione MagDart sarà disponibile anche per i laptop, tablet, smartwatch e auricolari TWS compatibili.

Il Realme Flash supporterà anche altri accessori magnetici (come portacarte magnetici e radiatori magnetici), sarà dotato di un display perforato e di una tripla configurazione della fotocamera posteriore. Sotto il cofano, l'atteso smartphone dell'azienda cinese dovrebbe nascondere l'ultimo processore di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 888, associato ad un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Infine, sembra che il terminale supporterà un connettore USB di tipo C e, per quanto riguarda il software, utilizzerà l'interfaccia utente Realme 2.0 basata su Android 11.

