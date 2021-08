La variante di colore blu di Realme Book è stata spoilerata dal CEO della compagnia a pochi giorni prima dal debutto ufficiale del prodotto.

Realme Book: cosa sappiamo finora?

Realme Book, il primo laptop del sub brand del marchio e pare che sarà lanciato questo mese. Prima del debutto, l'azienda ha costantemente mostrato – in maniera diretta e non solo – il suo design e le sue caratteristiche. Il CEO di Realme Madhav Sheth dovrebbe rivelare alcune informazioni sul prodotto nel prossimo 28° episodio del video YouTube Ask Madhav. Prima dell'arrivo del video, Sheth ha anticipato il design del laptop attraverso le storie di Instagram.

L'immagine mostrata di seguito condivisa da Sheth mostra la variante blu del Realme Book. Un recente leak aveva affermato che l'edizione blu del portatile si sarebbe chiamata Real Blue. Il terminale dovrebbe arrivare anche in altre colorazini come Real Red e Real Apricot. L'immagine suggerisce anche che il notebook potrebbe essere dotato del supporto per un'inclinazione di 150 gradi.

Rapporti recenti hanno rivelato che il PC disporrà di uno schermo da 14 pollici che offre un rapporto di aspetto di 3:2. Dovrebbe arrivare nei processori Core i5 e Core i3 di 11a generazione. Verrà preinstallato con il sistema operativo Windows 10 ed sarà idoneo per ricevere l'aggiornamento a Windows 11.

Il laptop sarà dotato di una tastiera chiclet. Il suo pulsante di accensione funzionerà anche come lettore di impronte digitali. La dimensione esatta della sua batteria non è ancora nota. Tuttavia, la sua certificazione 3C in Cina ha rivelato che arriverà con il supporto per la ricarica rapida da 65 W. È probabile che il notebook presenti più porte: USB C, A, un jack audio da 3,5 mm e una per la ricarica del laptop stesso . È probabile che costi 40.000 (~ $ 538 al cambio).

