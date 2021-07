I nuovi rendering del Realme Book mostrano le frizzanti varianti di colore del primo laptop del sub brand di OPPO in arrivo.

Il mese scorso, la compagnia ha confermato ufficialmente che porterà sul mercato il suo primo computer portatile.

Realme Book: i due colori trapelati sono fantastici

La società ha rivelato che il suo primo PC si chiamerà Realme Book e sarà presentato per la prima volta nel mercato indiano. Ancora non si sa nulla dell'eventuale distribuzione su base europea/statunitense.

Mentre una precedente indiscrezione ha rivelato la variante di colore Real Grey, una nuova fuga di notizie di 91Mobiles in collaborazione con OnLeaks fa luce sulle altre varianti di colore.

Oltre alla tinta classica, il laptop è stato avvistato in altre tre tonalità: Real Red, Real Blue e Real Apricot. Inoltre, i rendering di questi colori sono stati condivisi in rete.

Osservando le foto, il laptop ha una finitura opaca, indipendentemente dal colore che sfoggia. I colori non sono sgargianti o troppo accesi, anzi, sono tenui e delicati. Il colore in questione l'intera struttura esterna, fatta eccezione per il display e per l'area della tastiera.

Con questa finitura, il richiamo al MacBook Air di Apple è ancora più evidente. Inoltre, la colorazione Real Blue ricorda quella Blue dell'iPhone 12 Pro.

Senza dubbio il laptop sembra essere un prodotto premium, ma quali saranno le sue specifiche? Bene, per ora, non sappiamo molto a riguardo. Probabilmente sfoggerà un display da 14 pollici con una risoluzione Full-HD.

Verrà distribuito con una tastiera retroilluminata e un enorme trackpad, proprio come il rivale del colosso americano. I rendering rivelano una porta USB di tipo C e un indicatore di carica a sinistra del frame laterale sinistro. Non dovrebbe mancare una porta USB e un jack per le cuffie.

Si ipotizza che il laptop sia alimentato da processori Intel i3 e i5 di 11a generazione abbinati a differenti varianti di RAM e SSD. Di recente, è stato confermato che il suo sistema operativo di base sarà Windows 11.

Il Realme Book dovrebbe essere lanciato ad agosto ad un prezzo davvero concorrenziale, così da competere con i PC di Xiaomi e Lenovo.

