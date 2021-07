I rendering del laptop Realme Book ci permettono di dare un primo sguardo a quello che sarà il design definitivo del primo PC portatile del sub brand di OPPO.

Realme Book: facciamo il punto

Il colosso cinese ha confermato nel corso di un evento tenutosi il mese scorso che avrebbe annunciato presto il suo primo computer, il Realme Book. Ci ha già fornito una prima occhiata al portatile in arrivo e abbiamo anche visto alcune foto dal vivo. Tuttavia, oggi sono emersi nuovi rendering che ci forniscono la nostra migliore occhiata al dispositivo mai avuta finora

Il rendering del PC portatile e il video a 360 gradi ci arriva per gentile concessione di OnLeaks in collaborazione con GizNext ci permette di osservare il notebook da diverse angolazioni. La fonte ha anche fornito alcune specifiche chiave.

Per il suo primo notebook, Realme porterà sul mercato un PC con schermo avente la dimensione di 14 pollici. Il laptop ha una back cover e un interno in colorazione argentata con un layout della tastiera nera e un meccanismo a farfalla. C'è un pulsante di accensione nell'angolo in alto a destra ed è stato rivelato che fungerà anche da scanner per le impronte digitali. Anche il trackpad è abbastanza grande e dovrebbe essere di vetro.

Lo schermo dovrebbe essere un pannello antiriflesso LED con risoluzione FullHD 1080p delimitato da cornici laterali piuttosto sottili. Per quanto riguarda le porte, ci sono due porte USB-C sulla sinistra mentre la destra ospita una porta USB-A e un jack per le cuffie e il microfono.

Si dice che il Realme Book misurerà 307 x 229 x 16 millimetri, mentre il suo peso è ancora oggi sconosciuto; si dice che sia leggero poiché dovrebbe essere a studenti e professionisti.

È stato anche riferito che il Realme Book sarà disponibile nelle varianti con SoC Intel Core-i3 e SoC Intel Core-i5 di 11a generazione. Dovrebbero esserci più configurazioni di archiviazione SSD e diversi banchi RAM sotto la scocca. All'avvio, verrà preinstallato con Windows 10 e Microsoft Office ma si aggiornerà presto a Windows 11.

