Realme 9 Pro+: un leak svela una ricarica rapida super

Mentre OPPO e OnePlus stanno lavorando a testa bassa per introdurre il supporto alla ricarica a 80 W sui prossimi device in arrivo, in queste ore scopriamo che Realme 9 Pro+ supporterà la ricarica rapida a 65 W. La notizia arriva a stretto giro da un altro importante leak che ci ha svelato parte della fotocamera di Realme 9 Pro+, segno che l'azienda sta lavorando a pieno ritmo per ottenere le certificazioni necessarie al lancio del device sul mercato.

Ricarica di alto livello per Realme 9 Pro+, secondo la certificazione CQC

La certificazione proveniente da China Quality Certification Center (CQC) svela che il prossimo smartphone di Realme con nome in codice RMX3491 – ovvero Realme 9 Pro+ -, disporrà del supporto alla ricarica rapida a 65 W. Al momento non è chiaro il modulo batteria integrato nel device, ma considerando l'hardware ci aspettiamo una batteria compresa tra 4500/5000 mAh.

Venendo alle specifiche tecniche svelate finora su Realme 9 Pro+, è molto probabile che il prossimo smartphone di fascia media dell'azienda cinese monti un pannello Super AMOLED da 6.5 pollici con 405 PPI e fotocamera punch hole posizionata nell'angolo estremo a sinistra, processore MediaTek Dimensity 810, 8 GB di RAM, 128/256 GB di spazio interno espandibile tramite microSD e una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP.

Considerando l'elevata frequenza con cui vengono pubblicate nuove indiscrezioni sul device, è molto probabile che l'azienda presenterà lo smartphone entro il Q1 2022.