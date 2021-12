Realme 9 Pro+: prende forma l'antagonista di OnePlus Nord 2

Un nuovo leak ci svela parte delle specifiche della fotocamera di Realme 9 Pro+. Dalle informazioni condivise in rete nell'ultimo periodo, sappiamo che Realme sta lavorando alla nuova serie di smartphone della famiglia Realme 9: sono attesi ben quattro device all'interno di questa famiglia, ovvero Realme 9, Realme 9i, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+.

Cosa sappiamo sulla fotocamera di Realme 9 Pro+?

In queste ore si scopre che il device ha ricevuto la certificazione NBTC e viene chiaramente specificato con il nome di Realme 9 Pro+ 5G, quindi siamo sicuri al 100% che si tratterà di un device munito di connettività di quinta generazione. Lo smartphone, inoltre, è presente all'interno del database di CameraV5, il che ci offre la possibilità di scoprire parte dell'aspetto multimediale offerto dal device di Realme.

Per quanto riguarda le informazioni scovate all'interno di CameraV5, sappiamo che il sensore principale di Realme 9 Pro+ 5G sarà da 50 MP e che il sensore frontale sarà da 16 MP con supporto EIS (stabilizzazione elettronica dell'immagine). Purtroppo non conosciamo gli ulteriori dettagli sugli altri sensori della fotocamera posteriore, ma è ormai questione di tempo prima che verranno svelati da un leak o da nuove indiscrezioni.

Questi mesi saranno piuttosto ricchi di novità per quanto riguarda Realme che, appena ieri, ci ha svelato in anteprima tre funzionalità esclusive in arrivo con la serie Realme GT 2.