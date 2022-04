Realme 9 Pro+: è in arrivo una singolare "limited edition"?

Ci sono chiare indicazioni che Realme avrebbe in programma una “limited edition” di Realme 9 Pro+ con un design molto particolare che, a detta di un leak pubblicato dal sempre affidabile OnLeaks, dovrebbe arrivare con il nome di Realme 9 Pro+ Free Fire Edition.

L’indiscrezione pubblicata in queste ore mette in evidenza quella che, a tutti gli effetti, sembra essere una immagine che il colosso cinese dovrebbe utilizzare come materiale di marketing per i profili social ufficiali in modo da spingere l’hype della fan base.

Realme 9 Pro+ Free Fire Edition: un leak svela alcuni dettagli del device?

Con tutta probabilità, come sottolineano i colleghi di 91mobiles.com che hanno preso in carico le informazioni di OnLeaks, il device sarà limitato alla commercializzazione nel mercato asiatico, molto probabilmente solo in India. Questo nonostante il market share di Realme in Europa abbia portato l’azienda al quinto posto della classifica dei maggiori produttori di smartphone, e anche in Italia i terminali cominciano ad essere apprezzati da sempre più utenti.

Quali sono le differenze estetiche tra Realme 9 Pro+ Free Fire Edition e il “classico” Realme 9 Pro+? Senza ombra di dubbio la presenza dei loghi Free Fire e Booyah presenti nella facciata posteriore del telefono, la quale vedrà anche la presenza di un modulo fotografico triplo (anche se sono presenti quattro fori) in tutta probabilità con le stesse lenti del modello standard.

Inoltre, com’è possibile notare dall’immagine, sembra che il telaio posteriore verrà profondamente rimodellato con la presenza di alcuni inserti laterali che non si capisce bene se saranno feritoie per facilitare la dissipazione del calore o altro. Infine, non ci dovrebbero essere differenze per quanto riguarda la scheda tecnica, ad eccezione di qualche probabile skin della Realme UI 3.0 (Android 12) che strizza l’occhio ai gamer su mobile.