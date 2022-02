Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+: caratteristiche e prezzi dei nuovi medi di gamma

Dopo innumerevoli indiscrezioni e rumor, Realme 9 Pro series è finalmente disponibile all'acquisto in Italia con interessanti promozioni da non lasciarsi assolutamente scappare. Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+, per l'appunto, sono i nuovi device del colosso cinese con specifiche di alto livello e un ottimo rapporto qualità prezzo – come si vuole per un device Realme.

Realme 9 Pro series sbarca in Italia

Realme 9 Pro+ è munito di un pannello OLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e processore MediaTek Dimensity 920 5G, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 60 W, speaker stereo, supporto alla connettività 5G dual-SIM, sensore di impronte nel display, fotocamera tripla con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS (è lo stesso presente sull'ottimo OPPO Find X3 Pro), un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Realme 9 Pro, invece, monta un pannello LCD da 6.6 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 64 MP, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica ricarica rapida a 33 W e Android 13 con la Realme UI 3.0 – presente anche sul modello Realme 9 Pro+.

Dove acquistare i nuovi smartphone di Realme

I nuovi smartphone di fascia media di Realme sono già adesso disponibili su vari store: