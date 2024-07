Realme 13 Pro e 13 Pro+ UFFICIALI: quando l'arte si fonde con l'AI

Realme ha presentato ufficialmente in India la nuova serie realme 13 Pro, i cui punti di forza sono la fotocamera ultra nitida con AI e un design ispirato a Claude Monet.

La serie comprende i modelli realme 13 Pro e realme 13 Pro+, disponibili nelle varianti di colore Monet Gold, Monet Purple ed Emerald Green.

Realme 13 Pro e 13 Pro+: caratteristiche tecniche

Le fotocamere utilizzano i sensori Sony LYT-701 e LYT-600, con caratteristiche degne di nota come la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e lo zoom ottico 3x, supportate da un’architettura fotografica AI chiamata HYPERIMAGE+. Questa tecnologia combina ottiche di alta qualità, algoritmi AI avanzati ed anche editing basato su cloud per migliorare la qualità delle immagini.

Il design della serie trae ispirazione dalle opere di Monet, in particolare dai dipinti “Covone, crepuscolo” e “Ninfee”. Le finiture Monet Purple e Monet Gold evocano le tonalità morbide e i colori vibranti tipici dell’arte impressionista, mentre il vetro satinato è stato creato con una tecnica speciale per replicare le pennellate di Monet. Questo design raffinato si unisce alle prestazioni elevate del processore Snapdragon 7s Gen 2 5G a 4nm, che garantisce efficienza energetica e velocità.

La serie realme 13 Pro offre fino a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, per un multitasking fluido ed esperienze di gioco coinvolgenti. La resistenza dei dispositivi è assicurata da una struttura con certificazione IP65 per la protezione contro polvere ed acqua, oltre al vetro Armor Shield con Corning Gorilla Glass 7i che offre una resistenza più efficace a cadute e graffi. La variante Emerald Green è certificata SGS Premium Performance 5-star per la sua resistenza a cadute da altezze fino a 1,65 metri su superfici solide.

Prezzi e disponibilità sul mercato internazionale, oltre a maggiori dettagli circa le specifiche tecniche di realme 13 Pro e realme 13 Pro+, verranno comunicati in seguito ma i preordini in India dovrebbero partire già da domani (si prevede una collocazione nella fascia inferiore ai 400€).