Rainbow Six Extraction è il nuovo FPS cooperativo di Ubisoft, tratto dall'universo narrativo di Rainbow Six: Siege e fortemente ispirato alla modalità Outbreak. Dopo l'annuncio ufficiale e il recente rinvio a gennaio 2022, Ubisoft ha pubblicato un nuovo video per presentare gli operatori, le armi e la progressione del nuovo sparatutto PVE.

In origine il lancio del gioco era previsto per settembre 2021, la scelta di rimandarne l'uscita ha convinto la software house a mostrare Extraction più nel dettaglio, per non lasciare i giocatori a bocca asciutta ancora per diversi mesi. Il filmato dura quasi 5 minuti e mostra i contenuti disponibili al lancio in Rainbow Six Extraction, ci saranno ben 18 operatori elite, 12 mappe di gioco, 25 gadget e ben 69 armi differenti. Per conoscere maggiori dettagli e dare uno sguardo ai menù e alle ambientazioni di gioco, invitiamo a visionare il filmato in questione.

Viene mostrato anche un particolare sistema di progressione, che consente ai giocatori di livellare gli operatori, aumentandone i parametri vitali e migliorando l'efficacia di armi ed abilità speciali. Per le armi e i gadget non manca un editor molto simile a quello visto in Siege, che consente di applicare skin, ciondoli e accessori visionandone l'anteprima in tempo reale.

Ricordiamo che Rainbow Six Extraction sarà compatibile – fin dal day-one – con le funzioni cross-play e cross-save e che Ubisoft ha intenzione di aggiornare il gioco per diversi anni. Lo scopo della software house francese è di offrire una longevità simile a quanto visto con l'ottimo Siege, che da anni resta sulla cresta dell'onda grazie ad aggiornamenti e bilanciamenti costanti e ad un circuito competitivo ben strutturato e tra i più seguiti e apprezzati sia su console che su PC.

