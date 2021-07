Rainbow Six Extraction è stato rimandato a gennaio 2022, lo ha comunicato Ubisoft tramite un post su Twitter e un comunicato ufficiale. Il gioco cooperativo sarebbe dovuto uscire il prossimo 16 settembre, ma a quanto pare Ubisoft ha bisogno di più tempo per completarne lo sviluppo.

“La nostra ambizione con Rainbow Six Extraction è di offrire una piena esperienza tripla A. Ogni missione è destinata ad essere un'esperienza tesa e impagnativa, nella quale guiderete una squadra di operatori d'élite di Rainbow Six.” “Rinviamo l'uscita di Rainbow Six Extraction a gennaio 2022. Questo tempo ci sarà utile per assicurarci di portare alla luce un'esperienza cooperativa immersiva e frenetiva, per offrirvi un Rainbow Six unico nel suo genere”

Dopo un dettagliato trailer ufficiale e l'annuncio del supporto al cross-play e cross-save fin dal day one, era difficile aspettarsi un ulteriore rinvio per R6 Extraction, ma così è stato. Il nuovo sparatutto tattico PVE targato Ubisoft vedrà la luce a gennaio 2022, sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.

Con un recente trailer, Ubisoft ha annunciato che chi preordina Rainbow Six Extraction riceverà il bundle Orbital Decay, mentre i giocatori di Rainbow Six Siege avranno in omaggio il bundle United Front, un pacchetto di elementi cosmetici dal valore di circa 40 euro. Inoltre i 18 operatori disponibili su Extraction saranno automaticamente sbloccati anche su Siege.

