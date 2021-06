Rainbow Six Extraction è stato presentato ufficialmente durante l'evento Ubisoft Forward all'E3 2021. La software house francese ha pubblicato il primo trailer cinematico, con tanto di data d'uscita fissata al prossimo 16 settembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Si tratta quindi di un gioco cross-gen fortemente ispirato a Operation Outbreak, l'evento PVE cooperativo di Rainbow Six: Siege. Ovviamente le meccaniche di gioco sono quelle del noto FPS competitivo, shooting e movement system ormai ben consolidati e apprezzati da moltissimi videogicatori. Rainbow Six Extraction condivide anche l'universo narrativo di R6S, di conseguenza i protagonisti del gioco sono i celebri operatori Hibana, Sledge, Mute, Doc e molti altri, con le dovute modifiche ad abilità ed equipaggiamento per adattare il gameplay alle missioni coop.

Durante il filmato è evidente l'atmosfera dark delle ambientazioni, gli operatori si riuniscono in team per combattere creature e mostri creati da una sorta di virus che si sta diffondendo nel mondo.

Mancano circa 3 mesi all'arrivo di Rainbow Six Extraction, un dei titoli Ubisoft più attesi dell'ultimo periodo, nonché soggetto ad un recente cambio di nome a causa di una sfortunata assonanza con le recenti quarantene causate dalla pandemia in corso. Il primo teaser mostrava infatti il nome Quarantine, prontamente sostituito da Extraction durante le settimane precedenti alla presentazione ufficiale.

Videogames