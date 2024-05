Xbox Elite Controller 2 in offerta: la versione Core oggi conviene

Porta la tua esperienza di gaming al livello successivo con l’Xbox Elite Controller 2. Oggi la versione Core, senza accessori (ma che potrai acquistare in un secondo momento), è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente competitivo. Lo paghi solamente 121€.

Il design del Series 2 Core è robusto e confortevole, con impugnature in gomma avvolgenti e un’ergonomia migliorata rispetto ai modelli precedenti. I thumbstick a tensione regolabile e i blocchi dei trigger corti offrono un livello di personalizzazione che permette ai giocatori di adattare il controller alle proprie preferenze specifiche. Queste caratteristiche, insieme a una costruzione solida e materiali di alta qualità, garantiscono una sensazione premium durante l’uso​.

L’autonomia è estremamente solida: con una carica completa, può durare fino a 40 ore, superando molti altri controller sul mercato. Come anticipato, il modello Core viene venduto senza accessori aggiuntivi come i paddle posteriori e le levette intercambiabili. Tuttavia, è possibile acquistare questi accessori separatamente in un secondo momento. Peraltro, Amazon vende diversi accessori non ufficiali, ma compatibili, ad un prezzo significativamente più competitivo. In alternativa, puoi acquistare la versione completa dell’Xbox Elite Controller 2 a questo link.

Non farti scappare questa offerta: acquista l’Xbox Elite Controller 2 Core ad un ottimo prezzo!