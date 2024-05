Gioca a Hellblade 2 con Xbox Series S e 3 mesi di Game Pass Ultimate in SCONTO su Amazon

Il prossimo 21 maggio sarà disponibile Hellblade 2, uno dei giochi più attesi dell’anno e promettente esclusiva firmata Xbox. Come tutti i titoli Microsoft sarà disponibile sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass: l’offerta che abbiamo trovato oggi per te su Amazon è perfetta. Puoi acquistare Xbox Series S con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a soli 247,29 euro invece di 299,99 e riceverla subito a casa grazie alla spedizione Prime.

Xbox Series S con Xbox Game Pass Ultimate: l’offerta migliore

Xbox Series S è la piccola console di ultima generazione firmata Microsoft: completamente digitale, è pensata per permetterti di iniziare subito a giocare ai nuovi titoli senza spendere le cifre richieste per una Xbox Series X.

All’interno della confezione troverai un codice per riscattare ben 3 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate: avrai 90 giorni di accesso all’immenso catalogo della piattaforma, che include centinaia di giochi per tutti i gusti, comprese importanti e recenti ultime uscite, come appunto Hellblade 2, ma anche Starfield, Forza Motorsport, le intere saghe di Halo e Gears of War, Flight Simulator, Diablo IV e i titoli EA come Star Wars Jedi Survivor, F1 23 e molti altri ancora.

La console è dotata di un velocissimo SSD da 512GB, espandibile a piacimento. La confezione include anche il controller Xbox bianco, un cavo HDMI e il cavo di alimentazione. Hellblade 2 sta arrivando: non farti trovare impreparato e acquista il bundle Xbox Series S con 3 mesi di Game Pass a 247,29 euro invece di 299,99.