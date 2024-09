Questo tablet per bambini in offerta a 45 euro è il regalo che stavi cercando

Sei in cerca del regalo perfetto per il tuo bambino o la tua bambina? Questo particolarissimo tablet è pensato per un pubblico di giovanissimi: ha un display da 7 pollici, un sistema operativo personalizzato su Android 13, processore quad-core e una doppia fotocamera. Oggi puoi acquistarlo in sconto a soli 45,12 euro e sarà in grado di sorprenderti.

Il tablet per bambini pensato per loro

Il dispositivo è stato pensato per un pubblico dai 3 ai 12 anni, con sistema operativo Android 13 e un processore quad-core studiato per garantire comunque ottime prestazioni. Naturalmente ci sono delle funzioni specifiche per questa tipologia di prodotto, coma la modalità di controllo parentale con cui puoi personalizzare i profili, impostare limiti di tempo e filtrare i contenuti.

Il display da 7 pollici con risoluzione 1024×600 è invece pensato per proteggere la vista dei più piccoli, con immagini nitide e chiare e tecnologie che riducono l’affaticamento della vista.

La dotazione include anche 5GB di RAM (2GB+3GB virtuale) e 32GB di memoria interna espandibili fino a 128GB per avere tutto lo spazio che serve per applicazioni, giochi e video educativi, che si trovano già preinstallate nel tablet. Sono presenti infatti app che stimolano l’apprendimento, diventando un ottimo strumento per sviluppare le abilità e la creatività dei tuoi figli.

Il tablet viene fornito con una custodia antiurto, leggera e resistente, con un supporto posteriore integrato per dare la possibilità ai bambini di guardare video o fare videochiamate in totale comodità. Insomma, tutto quello che è necessario per un uso a questa età.

Acquistalo adesso in sconto su Amazon a soli 45,12 euro.