Samsung Galaxy Tab S10 FE ed FE+ UFFICIALI: le anticipazioni erano giuste

Circa un’ora fa vi abbiamo parlato dell’imminente lancio di Samsung Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+: ora, eccoci qui a darvi notizia della loro ufficialità, addirittura in anticipo rispetto alle previsioni.

Samsung, infatti, ha appena svelato i suoi nuovi tablet di fascia media, progettati per offrire un’esperienza premium ad un pubblico più ampio.

Il fratello maggiore, Samsung Galaxy Tab S10 FE+, si distingue per un ampio display da 13,1 pollici con cornici sottili, risultando quasi il 12% più grande rispetto alla generazione precedente. Il Galaxy Tab S10 FE, invece, mantiene un design più compatto senza rinunciare alle prestazioni.

Samsung Galaxy Tab S10 FE ed FE+: scheda tecnica e prezzo

Entrambi i tablet Samsung sono dotati di uno schermo LCD a 90Hz, capace di raggiungere una luminosità di 800 nits. Grazie alla tecnologia Vision Booster, la fruibilità rimane eccellente anche all’aperto, mentre la riduzione della luce blu e la fluidità delle immagini li rendono ideali per studio, lavoro e intrattenimento.

Sotto la scocca troviamo il processore Exynos 1580 e batterie di grande capacità: 8.000 mAh per il Samsung Galaxy Tab S10 FE e 10.900 mAh per l’FE+, con supporto alla ricarica rapida da 45W. Il design è stato ottimizzato per offrire un dispositivo più leggero del 4% rispetto alla generazione precedente e offre la certificazione IP68, che garantisce resistenza a polvere e acqua. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 12 MP.

Per la prima volta, Samsung introduce funzionalità AI nei suoi tablet FE, tra cui:

Cerchia e Cerca con Google, per ottenere informazioni istantanee senza uscire dall’app

Samsung Notes avanzato, con risoluzione automatica delle equazioni scritte a mano e correzione degli appunti

Gomma Oggetto, che consente di eliminare elementi indesiderati dalle foto

Volto Migliore, per combinare le espressioni più riuscite nelle foto di gruppo

Tasto Galaxy AI, integrato nella tastiera opzionale per attivare assistenti personalizzati

L’integrazione con l’ecosistema Galaxy è un altro punto di forza: con SmartThings, è possibile controllare i dispositivi connessi direttamente dal tablet, mentre Samsung Knox offre un livello avanzato di protezione per dati e privacy.

I nuovi Samsung Galaxy Tab S10 FE ed FE+ arrivano con app preinstallate come LumaFusion, Goodnotes e Clip Studio Paint: strumenti perfetti per creativi e studenti. Il supporto alla S Pen (acquistabile separatamente) amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, offrendo un’esperienza di scrittura e disegno professionale.

Immagini

Prezzo e disponibilità di Galaxy Tab S10 FE ed FE+

A partire dal domani, 3 aprile, Samsung Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+ saranno disponibili nelle tonalità Gray e Blue, in queste configurazioni.

Samsung Galaxy Tab S10 FE con display da 10.9 pollici:

Versione WiFi con memoria 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €579

Versione 5G con memoria 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €679

Versione WiFi con memoria 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €679

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ con display da 13.1 pollici:

Versione WiFi con memoria 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €749

Versione 5G con memoria 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €849

Versione WiFi con memoria 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €849

Maggiori informazioni le trovate sul sito ufficiale di Samsung.