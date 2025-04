Nuovo tablet da gaming per Lenovo? Potrebbe vantare Snapdragon 8 Elite

Nuovo membro per la serie di tablet Lenovo Legion Tab? Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda starebbe preparando il lancio di un nuovo modello da 8.8 pollici con il potente processore Snapdragon 8 Elite.

L’attuale modello, conosciuto come Legion Tab (Gen 3) o Y700 (2025) in Cina, è stato il primo a debuttare negli Stati Uniti all’inizio del 2024. Tuttavia, Lenovo sembra già pronta a introdurre un’ulteriore evoluzione della gamma con significativi miglioramenti.

Secondo il leaker Digital Chat Station su Weibo, il nuovo Legion Tab sarà lanciato nel secondo trimestre del 2025, almeno inizialmente in Cina. Il passaggio al Snapdragon 8 Elite rappresenta un notevole upgrade rispetto al Snapdragon 8 Gen 3 del modello attuale, garantendo maggiore potenza e migliori performance per il gaming, che è il focus della serie di tablet Lenovo.

Le specifiche del nuovo modello

Il nuovo Legion Tab manterrà il formato da 8.8 pollici, ma beneficerà di un display LCD aggiornato, con miglioramenti che potrebbero riguardare luminosità e fedeltà cromatica. Un’altra novità riguarda la batteria maggiorata, che promette un’autonomia superiore rispetto al modello attuale, oltre a un design più sottile rispetto ai 7.6 mm della generazione precedente.

Oltre ai miglioramenti hardware, Lenovo sta potenziando anche l’esperienza sensoriale con doppi motori di vibrazione X-axis e un sistema audio a doppio speaker, per un coinvolgimento ancora più immersivo nei giochi e nei contenuti multimediali.

Al momento, non è chiaro se e quando questa nuova versione del Legion Tab sarà disponibile anche in altri mercati internazionali. Tuttavia, considerando il crescente interesse per i tablet da gaming, non sarebbe sorprendente vedere un’espansione della distribuzione dopo il debutto in Cina.