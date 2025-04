iPad 10 in offerta a 313€ su Amazon: ora è un best buy tra i tablet

È il momento giusto per prendere un nuovo iPad 10. Con la promozione in corso oggi su Amazon, infatti, il tablet di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 313 euro, diventando un best buy assoluto in questa fascia di prezzo, con anche la possibilità di pagamento in 5 rate. Il tablet è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Il tablet da prendere

iPad 10 è un tablet completo e veloce, con un rapporto qualità/prezzo ottimo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display Liquid Retina da 10,9 pollici a cui si affianca il SoC Apple A14 Bionic che può garantire ottime prestazioni in questa fascia di prezzo.

La versione in offerta ha 64 GB di storage. Per chi ha bisogno di più storage c’è anche la versione da 256 GB che viene proposta con un ottimo prezzo. Da segnalare il sistema operativo iPadOS oltre al supporto al Touch ID che offre un livello di protezione extra.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 313 euro con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili con carta di debito e senza interessi. Da segnalare che in sconto c’è anche la versione da 256 GB che viene proposta a 399 euro. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto. Il tablet di Apple può rappresentare oggi l’occasione giusta per chi ha bisogno di un nuovo modello completo e performante con una spesa di poco superiore ai 300 euro.