Samsung Galaxy Tab S10 FE: lancio ufficiale tra pochissime ore?

Samsung si prepara a lanciare i nuovi Galaxy Tab S10 FE ed S10 FE+, senza troppi riflettori puntati su questo appuntamento.

L’uscita dei due tablet è prevista per il 3 aprile, almeno in Corea del Sud: il debutto sembra quindi adottare un approccio più discreto. Secondo le indiscrezioni provenienti da un rivenditore coreano, confermate da un listino prezzo austriaco, Samsung Galaxy Tab S10 FE ed S10 FE+ arriveranno nei negozi “un po’ in sordina” per lasciare spazio mediatico al prossimo Galaxy S25 Edge.

Prezzi e promozioni di lancio per Samsung Galaxy Tab S10 FE ed S10 FE+

Come spesso accade, i prezzi varieranno in base al mercato. Negli Stati Uniti, Samsung Galaxy Tab S10 FE potrebbe partire da 499 dollari, mentre la versione FE+ si posizionerebbe a 649 dollari. In Europa, i prezzi iniziali dovrebbero essere di 679 euro per l’S10 FE e 749 euro per l’S10 FE+, con offerte di lancio che includeranno una Smart Book Cover in omaggio e il raddoppio dello spazio di archiviazione sulla versione base.

Dal punto di vista hardware, i due tablet Samsung confermano il posizionamento mid-range, con specifiche interessanti fra cui:

Display LCD da 10.9″ e 13.1″ con refresh rate a 90Hz e supporto alla S Pen

Processore Exynos 1580, lo stesso del Galaxy A56

Fotocamera posteriore da 13MP e frontale ultra-wide da 12MP

Batterie da 8.000 mAh per l’S10 FE e 10.900 mAh per l’S10 FE+, con ricarica rapida da 45W

Design più sottile rispetto ai modelli precedenti e certificazione IP68

I nuovi Samsung Galaxy Tab S10 FE ed S10 FE+ debutteranno con Android 15 e l’interfaccia One UI 7, garantendo fino a sei anni di aggiornamenti software. Resta da capire se la data di uscita del 3 aprile riguarderà solo la Corea del Sud o anche altri mercati, ma è probabile una distribuzione graduale. Con queste specifiche e una strategia di prezzo aggressiva, Samsung punta a conquistare chi desidera un tablet performante senza spendere una fortuna, mantenendo comunque l’affidabilità che ha reso la serie FE così popolare.