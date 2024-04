Questo tablet con Android 13 è regalato: su Amazon a meno di 67€ (-50%)

Il Wqplo Tablet, con il suo schermo da 10 pollici e il sistema operativo Android 13, è un dispositivo versatile che si fa notare per il suo prezzo aggressivamente competitivo. Grazie allo sconto del 50% su Amazon, oggi lo paghi 66,58€ invece di 129,99€. Praticamente te lo regalano.

Dotato di un processore Quad-Core e 6 GB di RAM, il tablet garantisce una navigazione fluida e veloce, essenziale per le moderne applicazioni multimediali e giochi. Con 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 128 GB tramite micro SD, offre ampio spazio per salvare documenti, foto, video e app senza preoccupazioni di spazio.

Il display IPS HD da 10,1 pollici del Wqplo Tablet offre immagini chiare e colori vivaci, ottimizzando l’esperienza visiva per film, giochi e navigazione web. La risoluzione di 1280×800 è ideale per una varietà di usi, dalla lettura di e-book alla visualizzazione di video.

La batteria da 5000 mAh supporta fino a 5 ore di uso continuo, permettendo di fruire di lunghe sessioni di intrattenimento o lavoro senza la necessità di ricariche frequenti. Questo rende il Wqplo Tablet perfetto per viaggi lunghi o giornate intense fuori casa.

Le fotocamere integrate, una posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP, sono sufficienti per videochiamate di qualità e per catturare momenti importanti con discreta chiarezza. Inoltre, la connettività Bluetooth e Wi-Fi garantisce che rimarrai sempre connesso, sia che tu stia sincronizzando i tuoi dispositivi o navigando su internet.

Che tu stia cercando un dispositivo per il lavoro, la scuola o semplicemente per il divertimento, il Wqplo Tablet offre un rapporto qualità-prezzo che non conosce rivali. Non perdere questa offerta a tempo limitato: acquistalo subito a meno di 67€!