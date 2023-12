Questo smartwatch a 18€ è un COMPUTER da polso: PAZZESCO

Sei alla ricerca di uno smartwatch che sia elegante, funzionale e ricco di funzioni per monitorare la tua salute e il tuo benessere? Questo modello con display da 1.85″ è la soluzione perfetta per te. Con un design moderno e una vasta gamma di funzionalità avanzate, questo wearable è progettato per migliorare il tuo stile di vita attivo. In promozione su Amazon, puoi portarlo a casa a 18,85€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Una delle caratteristiche principali di questo dispositivo è la sua capacità di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Non dovrai più tirare fuori il telefono dalla tasca o dalla borsa per rispondere alle chiamate importanti. Potrai gestire le tue chiamate in modo rapido e conveniente, lasciando le mani libere per altre attività.

Ma le funzionalità di questo dispositivo non si fermano qui. Dispone di un cardiofrequenzimetro integrato che monitora costantemente la tua frequenza cardiaca durante l’attività fisica e il riposo. Potrai tenere traccia dei tuoi progressi nel raggiungimento degli obiettivi di fitness e adattare il tuo allenamento di conseguenza.

Inoltre, è dotato di un sensore SpO2 che misura i livelli di ossigeno nel sangue. Questa funzione è particolarmente utile per gli amanti dello sport e per coloro che vogliono monitorare la loro salute in generale. Potrai avere una visione chiara del tuo stato di salute e prendere le giuste precauzioni se necessario.

Il monitoraggio del sonno è un’altra caratteristica importante di questo smartwatch. Ti aiuterà a comprendere la qualità del tuo sonno, monitorando i cicli di sonno leggero, profondo e REM. Potrai ottenere informazioni preziose sul tuo riposo notturno e apportare eventuali modifiche per migliorare la tua qualità del sonno.

Ancora, offre anche una vasta gamma di modalità sportive, oltre 100 per essere precisi. Che tu sia un appassionato di corsa, nuoto, ciclismo o yoga, questo wearable ti accompagnerà durante le tue attività preferite, fornendoti dati accurati sulle calorie bruciate, la distanza percorsa e molto altro ancora.

Compatibile con dispositivi Android e iOS, si sincronizza facilmente con il tuo smartphone tramite connessione Bluetooth. Potrai ricevere notifiche di chiamate, messaggi e promemoria direttamente sul tuo polso, senza dover controllare il telefono ogni volta.

Nonostante il prezzo, è realizzato con materiali di alta qualità e presenta un design elegante e moderno. Il cinturino regolabile si adatta comodamente a qualsiasi polso, garantendo un comfort duraturo durante tutto il giorno.

Completa al volo il tuo ordine per accaparrarti questo interessante dispositivo a 18€ circa appena da Amazon. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.