Questo smartphone Samsung in offerta a 127€ su Amazon è un OTTIMO ACQUISTO

Il Samsung Galaxy A15 è lo smartphone da comprare a meno di 130 euro su Amazon. In questo momento, infatti, l’entry level di casa Samsung è disponibile con un prezzo scontato di 127 euro, per la versione venduta e spedita direttamente da Amazon. Si tratta di un’ottima offerta: lo sconto è del 36% e rende lo smartphone di Samsung uno dei best buy della fascia bassa. Da notare, inoltre, che, a poco più di 150 euro è disponibile anche la versione 5G dello smartphone. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A15: è l’entry level da prendere oggi

Il Samsung Galaxy A15 è un ottimo smartphone che costa poco ma può contare su di una scheda tecnica completa. Tra le specifiche troviamo il display Super AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz, oltre al SoC MediaTek Helio G99, uno dei processori più potenti di questa fascia di prezzo.

Da notare anche la presenza di 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh che garantisce un’autonomia ottima per lo smartphone di Samsung. La scheda tecnica comprende anche il supporto Dual SIM e il sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A15 al prezzo scontato di 127 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.