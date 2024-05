Questo ottimo tablet Android ultra-economico costa solo 53,10€ (Amazon)

Questo tablet Android del produttore Wqplo offre specifiche notevoli a un prezzo accessibile, rendendolo una scelta interessante per chi cerca un dispositivo versatile ultra-economico. Oggi è in offerta su Amazon ad appena 53,10€, grazie al coupon che aggiunge un ulteriore 10% di sconto.

Il tablet è dotato di Android 12 che offre un’esperienza utente sicura e ottimizzata rispetto alle versioni precedenti. Questo sistema operativo supporta pienamente i servizi e le app Google, garantendo accesso a Gmail, YouTube, Google Drive, Maps e, in generale, a tutte le tue app preferite.

Il tablet è equipaggiato con un display IPS HD da 10,1 pollici con una risoluzione di 1280×800 pixel e un angolo di visione di 178 gradi. Questo garantisce una qualità visiva vivida e colori brillanti, ideale per la visione di film, lettura e altre attività multimediali. Troviamo, poi, un sistema a doppia fotocamera da 5MP che offre risultati discreti.

Con 32 GB di memoria interna espandibile fino a 128 GB, il tablet offre spazio sufficiente per libri, canzoni, foto e film. La RAM da 2 GB e la CPU quad-core a 64 bit garantiscono una navigazione web fluida e una buona riproduzione video.

Nel complesso, è un ottimo tablet da regalare ai propri figli o da utilizzare per attività leggere come il browsing, i social e la visione di serie TV e film. Il suo più grande punto di forza, chiaramente, è il prezzo sfacciatamente basso a fronte di una scheda tecnica tutto sommato completa e bilanciata. Non perdere questa offerta e acquistalo ad un super prezzo!