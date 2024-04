Questo notebook HP con Ryzen 5 è la scelta giusta a meno di 400€ su Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da meno di 400 euro, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. HP 15S con Ryzen 5 5500U, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 399 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per un pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HP 15S con Ryzen 5: la scelta giusta per un notebook da meno di 400 euro

HP 15S è un ottimo notebook per tutti gli utenti che intendono spendere meno di 400 euro. Tra le specifiche tecniche c’è il processore Ryzen 5 5500U con processore a 6 core. Da notare anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD oltre che un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Il notebook è dotato di una tastiera full size, con layout italiano, e del sistema operativo Windows 11. Questo modello ha tutte le caratteristiche giuste per soddisfare le esigenze di chi ha bisogno di un laptop completo a 360 gradi. Le prestazioni sono ottime, grazie a un processore proposto in passato su modelli di fascia più alta.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HP 15S al prezzo scontato di 399 euro. Il modello in questione è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile con un pagamento in 5 rate mensili, anche con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.