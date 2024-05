Microsoft Surface Laptop 5, offerta bomba: il prezzo crolla del 35%

Il Microsoft Surface Laptop 5, con configurazione Core i5, 8GB di RAM e SSD da 512GB, è un dispositivo ultraportatile di fascia premium. Offre prestazioni solide per compiti quotidiani e ha un display touchscreen 3:2 sensibile che rende l’interazione più intuitiva.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo clamorosamente ribassato: per breve tempo, può essere tuo a solamente 977,50€, con un robusto sconto del 35% sul suo normale prezzo di listino di quasi 1500€. La disponibilità è immediata: se sei cliente Prime e lo ordini subito, lo ricevi a casa entro domani.

Come sempre, ti ricordiamo anche che, se lo desideri, al momento del checkout potrai selezionare il pagamento via Credit Line con Cofidis: in questo modo potrai spezzare l’importo nel numero di rate che ti è più comodo, rendendo questa offerta ancora più accessibile.

La durata della batteria è buona, permettendo un uso intenso tutto il giorno, con la possibilità di una ricarica rapida grazie al caricabatterie da 67W incluso.

Il Surface Laptop 5 offre porte USB-C con supporto per Thunderbolt 4, che consente collegamenti rapidi e versatili a display esterni e dispositivi di storage. A questo prezzo è un vero must-buy: non farti scappare questa offerta a tempo limitato e acquistalo subito risparmiando!