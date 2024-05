MacBook Air (2022) da 13" con M2 a soli 999€: da prendere SUBITO

Uno dei computer portatili più apprezzati degli ultimi anni è sicuramente il MacBook Air (2022) da 13 pollici con processore Apple Silicon M2, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata, 256 GB di SSD interno (non espandibile, ovviamente), in colorazione “Mezzanotte” che, grazie alle offerte del giorno su Amazon sarà vostro con 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo è un device pazzesco, fantastico, leggero, versatile, potentissimo e con un’autonomia degna di nota. Ha un design minimal ed elegante, sottile, è privo di ventole e ciò lo rende silenzioso come pochi altri al mondo, non scalda mai ma è comunque in grado di offrire performance strepitose anche con le app più complesse o i software più impegnativi.

MacBook Air (2022) da 13″: ecco perché comprarlo

Il MacBook Air (2022) ha uno schermo LCD IPS Retina da 3 pollici con cornici sottili e notch al seguito, si vede benissimo in ogni condizione di luce, è luminoso, presenta una struttura in alluminio con porte USB Type-C con tecnologia Thunderbolt, ha una tastiera ergonomica con tasti ben posizionati, ben bilanciati e il trackpad è ampio e generoso e supporta le gestures avanzate di macOS. C’è un connettore MagSafe per la ricarica del terminale e l’autonomia è comunque eccellente visto che promette fino a 18 ore di autonomia con una singola carica.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto e non pensateci troppo.

A questa cifra è un best buy e avrete anche diritto alla garanzia di un anno con il costruttore e a quella di due anni con il rivenditore.