MacBook Pro (2023) 14" M3 (1 TB) scende al suo MINIMO STORICO su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di una workstation di casa Apple semplicemente sensazionale; ci riferiamo all’ottimo MacBook Pro (2023) da 14 pollici con processore Apple Silicon M3 (con CPU da 8 core e GPU da 10 core), coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da ben 1 TB di SSD interno. Questa macchina, che dovrebbe costare circa 2279,00€, adesso è al suo minimo storico di soli 1999,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Affrettatevi se siete interessati/e all’acquisto perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano. Fate presto e prendetelo prima che vada sold out. Il modello in questione è in colorazione argento ma volendo si può scegliere anche in grigio siderale.

MacBook Pro (2023): ecco perché comprarlo

Il MacBook Pro (2023) è una macchina da lavoro pazzesca, dotata di specifiche tecniche esagerate, con un processore Apple Silicon M3 costruito a 3 nanometri da TSMC, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 1 TB di SSD super veloce e capiente. Lo spazio s vostra disposizione non sarà più un problema, dunque. Le prestazioni saranno al top in ogni contesto e sul frame troverete tante porte utili per collegare le periferiche che più amate: monitor, HDD o SSD esterni, e non solo. C’è perfino lo slot per le SD.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Al prezzo di soli 1999,00€ non potete certo lasciarvelo sfuggire; è potentissimo, performante, leggero, ha un display miniLED con ProMotion da oltre 14 pollici, presenta una scocca in alluminio e ha una batteria capiente e generosa. Correte a prenderlo adesso, dunque.