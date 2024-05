Prezzo bomba, il Lenovo Legion 5 Pro è tuo con 300€ di sconto

Il Lenovo Legion 5 Pro è un laptop potente e ben equipaggiato. Con un display impressionante da 16 pollici 2.5K (2560×1600), questo modello offre una luminosità di 500 nits e un tasso di aggiornamento di 165Hz, garantendo immagini nitide e fluide, ideali per un’esperienza di gioco immersiva.

Attualmente è in offerta su Amazon a 1199€, con uno sconto di ben 300€ (-20%) sul suo prezzo di listino. Al momento del checkout, se lo desideri potrai scegliere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile

Sotto il cofano, il Legion 5 Pro è alimentato dal processore AMD Ryzen 7 6800H, che con i suoi 8 core e 16 thread a una velocità turbo massima di 4.7 GHz, si rivela una scelta robusta per il multitasking e il gaming pesante. La combinazione di questo processore con la RAM DDR5 da 16GB assicura che il laptop gestisca facilmente anche le applicazioni e i giochi più esigenti senza lag o interruzioni.

Per quanto riguarda la memorizzazione, il dispositivo è equipaggiato con un SSD da 1TB, offrendo abbondante spazio per giochi, software e file multimediali, con la velocità di accesso ai dati estremamente rapida tipica degli SSD.

Il laptop vanta anche una potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6, che supporta tecnologie all’avanguardia come ray tracing e DLSS, migliorando notevolmente la qualità visiva dei giochi. Il design Storm Grey del laptop, unito alla sua tastiera retroilluminata, non solo è esteticamente piacevole ma anche funzionale, migliorando l’esperienza utente in ambienti con poca luce.

Il Lenovo Legion 5 Pro è una delle opzioni più competitive sul mercato per i giocatori che cercano un mix perfetto tra performance e mobilità. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito per risparmiare 300€.