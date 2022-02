Questo mouse lo usi con tutto, in WIRELESS o BLUETOOTH (-22€)

Il mouse Bluetooth Logitech M720 Triathlon, molto apprezzato dagli utenti per l'elevato rapporto qualità-prezzo, potrà essere tuo con una spesa minima. Lo usi con pc, laptop, tablet ed è perfettamente compatibile con i più noti sistemi operativi. Modalità wireless o Bluetooth? A te la scelta, in base alle tue esigenze.

Si tratta di un vero affare: acquistalo prima di tutti su Amazon e, con uno sconto a sorpresa del 35%, pagherai solo 39,99 euro potendo così risparmiare ben 22 euro.

Mouse Bluetooth Logitech M720 Triathlon in offerta su Amazon a prezzo pazzesco

L'M720 Triathlon offre due opzioni di connettività tramite ‎Logitech Unifying (con ricevitore USB) e tecnologia Bluetooth Smart. Con la funzionalità Easy Switch potrai istantaneamente effettuare lo scambio fra 3 apparecchi collegati.

La batteria ricaricabile presente a bordo garantisce una durata fino a 24 mesi, raggiungendo i 10 ‎milioni di clic. Precisione impeccabile del puntatore (1000 DPI) e rotella super veloce, con in più 8 pulsanti personalizzabili. Massima comodità in fase di utilizzo, merito di un form factor in grado di adattarsi al palmo della tua mano destra. Ergonomia assicurata anche grazie alla morbida superficie in gomma che rende il mouse estremamente gradevole al tatto.

Uno sconto di cui approfittare subito! Porta a casa il tuo mouse Bluetooth Logitech M720 Triathlon: oltre ad un cospicuo risparmio, lo riceverai in pochi giorni e non pagherai alcuna spesa di spedizione.