Le CUFFIE da gaming di CORSAIR crollano di -40€ su Amazon!

Questo è il momento perfetto per accaparrarsi delle nuove cuffie da gaming! Proprio grazie alla Gaming Week di Amazon, sono un sacco gli sconti riservati alle periferiche per videogiocatori. Una delle migliori offerte riguarda proprio l’headset CORSAIR HS55 WIRELESS CORE. Mentre il prezzo di listino si attesta sui 109,99€, in questo momento potrai portarle a casa per 69,99€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie CORSAIR

Le cuffie in questione godono di connessione wireless a bassa latenza, con una portata che raggiunge i 10 metri, mentre la connettività Bluetooth estende la tua libertà fino a 15 metri.

Il design delle HS55 di CORSAIR è un inno al comfort: leggere come una piuma con soli 266 grammi, dotate di padiglioni in memory foam avvolti in morbida ecopelle che abbracciano le tue orecchie, isolandoti dal mondo esterno. L’archetto regolabile si adatta perfettamente alla forma della tua testa, garantendo una vestibilità su misura.

L’audio di gioco è semplicemente eccezionale. I driver audio da 50 mm, finemente sintonizzati, danno vita a un suono che sarà capace di farti percepire ogni minimo dettaglio con precisione. E con il supporto della tecnologia Tempest 3D AudioTech su PlayStation 5, l’esperienza audio diventa spaziale, tridimensionale, avvolgente.

Il microfono omnidirezionale con funzione flip-to-mute è la ciliegina sulla torta: la tua voce sarà sempre chiara e cristallina, e potrai disattivare il microfono con un semplice gesto quando necessario. Infine, i controlli audio sono strategicamente posizionati sui padiglioni, permettendoti di regolare il volume, disattivare il microfono e gestire l’equalizzazione senza mai distogliere lo sguardo dal gioco.

Prendi ora il tuo paio di cuffie CORSAIR HS55 WIRELESS ad appena 69,99€!