Super sconto per Mortal Kombat 1: - 53% su Amazon!

Sei un appassionato di picchiaduro e ne stai cercando uno che sia per console next gen? In tal caso, dovresti subito mettere le mani su Mortal Kombat 1 per Xbox Series X, attualmente in sconto del 53% su Amazon. Si tratta di un titolo appartenente a un franchise storico dei giochi di combattimento, una pietra miliare del genere che ha definito gli standard del settore nel corso degli anni. E, solo per poco, puoi acquistare il nuovo capito a soli 35,51€ invece di 74,99€.

Mortal Kombat 1 è un picchiaduro meritevole del suo titolo, avvincente e ricco di azioni splatter, con i classici duelli all’ultimo sangue. Grazie alla grafica ad alta definizione e al gameplay fluido, potrai immergerti completamente nel mondo brutale e spietato di Mortal Kombat, e tutto con le potenzialità della next gen!

Pronto a nuovi scontri all’ultimo sangue?

Il gioco presenta una vasta gamma di personaggi iconici, ognuno con le proprie mosse speciali e combo da spacca-mascella (come minimo). Potrai scegliere il tuo combattente preferito e affrontare una serie di avversari impegnativi in modalità storia, o sfidare i tuoi amici in multiplayer per rovinare anche le amicizie più strette!

La modalità storia di Mortal Kombat 1 ti porterà in un viaggio attraverso il Mortal Kombat Tournament, per cui affronterai una serie di avversari sempre più potenti per dimostrare la tua superiorità nel torneo. Ogni personaggio, come sempre, ha la propria storie e motivazioni da scoprire mano a mano e che si intrecciano in un’avvincente narrazione!

Potrai eseguire combo spettacolari, attacchi speciali e fatality brutali per annientare i tuoi avversari e dimostrare di essere il vero campione del Mortal Kombat. In più, con la modalità multiplayer online, potrai anche sfidare giocatori da tutto il mondo e dimostrare la tua abilità in scontri PvP. Se non l’hai già fatto, acquista subito Mortal Kombat 1 in sconto del 53% su Amazon!