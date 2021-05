Il più bell'iPhone di oggi è quello che – secondo questo video concept – presenteranno nel 2022. L'edizione quattordici dei celeberrimi melafonini, immaginata in questa clip, è semplicemente mozzafiato: giudica tu stesso.

iPhone 14 in un video mozzafiato

Bello, bellissimo e diverso dagli altri. Cos'è che lo rende così speciale? Un display sul posteriore che occupa la metà del device, praticamente.

Uno schermo secondario, che ad oggi è possibile trovare su Xiaomi Mi 11 Ultra, che potrai usare per un sacco di azioni rapide, ma anche come mirino digitale per scattare fotografie con il comparto fotografico principale, composto da 4 sensori.

Sul frontale, proprio perché il display posteriore può funzionare da mirino digitale, non c'è alcun notch e quindi alcuna selfie camera: resta da capire cosa ne sarebbe Face ID.

Non voglio rovinarti il gusto di guardare la clip, che quindi ti lascio nel box sottostante.

Acquisteresti un melafonino di questo tipo oppure preferiresti un device pieghevole? Meglio un iPhone 14 con doppio display oppure un iPhone 13 che porta un'altra grande novità?

